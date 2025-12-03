CIVITAVECCHIA – Sabato 29 novembre si sono svolte le esequie del dottor Ulrico Piaggio, noto e stimato professionista, conosciuto e apprezzato in città per i suoi brillanti trascorsi sportivi nella storica squadra di pallanuoto, la SNC, e per le sue qualità di medico di Pronto Soccorso, di medico legale e di medico dello sport.

La grande e commossa partecipazione ai suoi funerali testimonia l'affetto di amici, colleghi e conoscenti e l'apprezzamento di tutti per le sue doti umane. Grande il cordoglio di quanti hanno voluto esserci nell'ultimo saluto.

Enorme il dolore dei familiari, soprattutto della moglie Carola e delle figlie Valeria e Martina, che ringraziano di cuore tutti coloro che hanno voluto manifestare la loro vicinanza alla famiglia, con la presenza, con bellissimi fiori e con donazioni per la ricerca sul cancro.

Civitavecchia perde il calore, la simpatia travolgente, la competenza, l'orgoglio civitavecchiese di un uomo che ha sempre amato il suo mare, la sua città, le persone sincere e leali, quali considerava i suoi colleghi e collaboratori più cari e gli amici fraterni della pallanuoto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA