S. MARINELLA – Ha avuto una giornata piena di impegni, la nuova commissaria prefettizia, che ieri mattina si è insediata nella poltrona dell’ex sindaco Pietro Tidei. Dopo aver ricevuto l’ex primo cittadino e una rappresentanza dei consiglieri comunali di opposizione, la dottoressa Desideria Toscano, proveniente dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, ha trascorso ore nella sala riunioni per parlare con i capi ufficio e i responsabili dei vari settori. Solo alle 15 si è resa disponibile per una intervista al nostro giornale.

«Sono contentissima di questo incarico – esordisce la commissaria prefettizia – perché questa è una città piena di bellezze, di monumenti, di storia e per me è un grande onore stare qui. Io per tanti anni ho lavorato al nord, sono residente nella provincia di Latina e da quasi 15 anni sto al Ministero dell’interno. Ho avuto altre esperienze come commissario prefettizio in altri territori, quindi, posso dire di avere una base solida per fare un buon lavoro. Sono un avvocato che ha praticato in gioventù, ma da trent’anni sono al Ministero dell’Interno.

Quale sarà il suo impegno nel portare a termine le opere pubbliche iniziate e quelle in via di realizzazione finanziate con i fondi del Pnrr?

«Io ho ricevuto oggi tutti i responsabili dei vari settori e in particolare quello dei Lavori pubblici ed ho cercato di capire quale è la situazione dei cantieri, quali sono le priorità da affrontare e state certi che quella delle opere pubbliche sarà la priorità delle priorità. Tutti mi hanno confermato la massima collaborazione sin da subito perché questa è una squadra molto coesa, molto professionale e quindi li ringrazio di questo loro impegno»

Avendo parlato con tutti gli uffici, avrà indicato quali saranno i suoi impegni futuri

«Metterò il massimo impegno nel portare avanti l’attività amministrativa, ma è ancora presto per capire quali saranno i passi da intraprendere e i problemi da affrontare e risolvere. Ho seguito alcuni progetti che sono stati finanziati con fondi del Pnrr ma che riguardavano la digitalizzazione e non le opere pubbliche. Anche in questo settore comunque cercherò di dare il mio contributo».

Ha ricevuto richieste particolari da ex consiglieri di maggioranza o di minoranza?

«Oggi è stato un giorno di transizione, abbiamo lavorato insieme per capire quali erano le priorità e cercare di trovare le soluzioni più idonee per portare avanti il lavoro dal punto di vista amministrativo».

Manterrà gli incarichi assegnati a collaboratori esterni o con gli ex amministratori?

«Sotto questo aspetto non abbiamo molti margini per i collaboratori perché la legge è chiara. Per quanto riguarda una eventuale collaborazione con gli ex consiglieri, dico che voglio portare avanti questa amministrazione sotto l’aspetto tecnico e consegnarla in buono stati agli amministratori futuri, però la macchina amministrativa mi dovrà supportare. La gestione commissariale non è solo una gestione amministrativa ma anche di ascolto, quindi ogni suggerimento sarà utile anche da parte della società civile per poter stabilire le priorità del territorio e della comunità. Farò atti ispirati alla legalità e alla buona amministrazione. Qualsiasi istanza arrivi dal territorio mi impegno a valutarla con la massima serietà ed attenzione”.

