CIVITAVECCHIA – «Il settore della pesca professionale sta vivendo una delle fasi più difficili degli ultimi anni. Per questo nei prossimi giorni depositerò un emendamento che propone l’istituzione di un Fondo Pesca, un intervento straordinario pensato per garantire un sostegno economico concreto ai pescatori e alle imprese colpite dal fermo biologico obbligatorio, prorogato in maniera inattesa fino al 30 novembre 2025».

A dichiararlo è la capogruppo di Italia Viva al Consiglio regionale Marietta Tidei, che sottolinea come la misura nasca dall’ascolto diretto degli operatori e dalla consapevolezza delle difficoltà che il comparto sta attraversando.

«Il fermo pesca - spiega Tidei - è uno strumento necessario per la tutela delle risorse marine, ma non possiamo ignorare gli effetti devastanti che questi stop prolungati hanno sul reddito dei lavoratori e sulla tenuta economica delle imprese. Parliamo di settimane, se non mesi, senza entrate, in un settore dove i costi fissi non si fermano: manutenzione delle imbarcazioni, contributi, tasse, assicurazioni. Una situazione diventata ormai insostenibile».

L’emendamento, se approvato, istituirà un Fondo regionale dedicato al sostegno del reddito dei pescatori professionali, delle imprese e delle cooperative regolarmente iscritte e in possesso delle licenze di settore. La Giunta regionale definirà entro 60 giorni criteri e modalità di erogazione, nel pieno rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

«Con questo intervento - prosegue la Consigliera- vogliamo dare un segnale forte e concreto di vicinanza a un comparto strategico per l’economia costiera della nostra Regione, ma anche per la nostra identità culturale. La pesca non è solo lavoro: è tradizione, è comunità, è un patrimonio di saperi che dobbiamo proteggere e valorizzare. Questo Fondo rappresenta un primo passo fondamentale per accompagnare i pescatori in una fase molto difficile e per sostenere un settore che merita attenzione e rispetto».

«Mi auguro - conclude Marietta Tidei- che il Consiglio regionale accolga questa proposta con senso di responsabilità e che comunque si trovi una soluzione adeguata a risolvere il problema. Sostenere i nostri pescatori significa investire nel futuro delle nostre coste e nella salvaguardia di un mestiere che fa parte della storia della Regione».