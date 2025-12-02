CIVITAVECCHIA – In un tempo in cui tutto sembra avere un prezzo, in cui troppo spesso si fa qualcosa solo per apparire, c’è un gesto silenzioso, semplice e potente che arriva a ricordarci cosa significhi davvero essere comunità.

È accaduto sabato mattina nel plesso Don Papacchini dell’Istituto Comprensivo Ennio Galice di Civitavecchia, dove un gruppo di genitori ha scelto di trascorrere il proprio sabato non tra commissioni, impegni o svago, ma tra le pareti della scuola per abbellire gli spazi dei piccoli nella realizzazione del progetto “Banca delle risorse”.

Per la classe 2A Fabio Vesce, Daniele D’Antini, Gabriele Romitelli, Cristian De Iulis, Gloria Pernici, Valeria Musarella. Per la 1C Domenico Maccarini, Valentino Regio e Giada Bartolini. Per la 1D Simone Zuccari, Giorgia Martino, Laura Della Chiesa, Alice Zou, Nicola Primiero e Umberto Primiero. Per la 1A Daniela Matricardi, Mihaela Coiculescu e Nicolai Savin. Per la 3C: Stefano Di Giacomo, Daniele Luciani, Andrea Di Pietro, Luca Mariani, David Polozzi, Andrea Chiacchiararelli e Mayla Leblanc. Per la 2C Romina Mosconi, Giorgia Romagnolo, Laura Tullio, Adrian Sandor e Giuliana Mira; per il settore psicologico la dottoressa Ramona Ranucci e per raccontare la città di Civitavecchia Lorella Pierini.

Sono arrivati con le loro attitudini e capacità, chi con un pennello già consumato dall’esperienza, chi invece con l’imbarazzo di chi non ha mai fatto un lavoro simile e si chiede come potrà essere utile.

Eppure è bastato poco perché tutto si trasformasse: nessun professionista, ma tutti parte della stessa squadra. Le mani più esperte hanno guidato quelle più inesperte, qualcuno ha imbiancato, qualcuno ha pulito, qualcuno ha rifinito gli angoli con la cura di chi sa che i dettagli fanno la differenza. Alla fine, ogni gesto ha trovato il suo posto, come in un mosaico dove ogni tessera conta. Nelle aule si respirava un’aria che raramente si incontra: una voglia autentica di fare qualcosa di bello, non solo per i propri figli, ma per i figli degli altri, per la scuola di tutti. Una scuola che, per qualche ora, è diventata davvero casa. C’erano risate, incoraggiamenti, mani che si passavano pennelli e stracci, ma soprattutto c’era quel silenzioso senso di appartenenza che nasce solo quando ciascuno mette a disposizione ciò che può – tempo, energia, competenze, buona volontà.

Questa mattinata è stata resa possibile grazie alla Banca delle Risorse, un progetto che permette ai genitori di offrire gratuitamente ciò che sanno fare, chi nel lavoro manuale, chi nella cura degli ambienti, chi mettendo a disposizione competenze psicologiche, culturali e professionali. Una rete di talento e generosità che racconta meglio di qualunque teoria cosa significhi educare insieme.

Sabato alla Don Papacchini non sono state tinteggiate solo pareti: è stato imbiancato il legame tra famiglie e scuola; è stata riscritta con pennellate di disponibilità e umanità l’idea che l’educazione non è un compito delegato, ma un cammino condiviso. È stato dimostrato che la bellezza nasce quando qualcuno decide di fermarsi, di rimboccarsi le maniche e di fare, invece di parlare.

Lunedì mattina quando i bambini sono entrati in aula hanno trovato colori nuovi, spazi più accoglienti, un ambiente curato nei dettagli, ma quello che hanno trovato davvero è il segno concreto dell’amore dei grandi.

La Dirigente Scolastica prof.ssa Francesca De Luca, la DSGA e le docenti desiderano ringraziare con profonda gratitudine ogni genitore che ha dedicato tempo, mani e cuore. Perché ora la scuola non è solo più bella: è stata resa più viva, più piena, più nostra. A volte, per cambiare il mondo basta una parete bianca e qualcuno che decide di colorarla insieme agli altri.