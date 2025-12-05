Social
Energia e Ambiente
Cambia lo skyline si demolisce la ciminiera del gruppo 4
phase out

Tvn, a breve la nomina del commissario di Governo

redazione web
mimit

Tvn: presentati al Mimit i 48 progetti

Attivato tavolo tecnico, con il coordinamento del Ministero, per analizzare le proposte di reindustrializzazione
redazione web
phase out

Il ministro Pichetto: «Sto pensando di rimandare la data»

La data del 31 dicembre 2025 per la chiusura delle centrali a carbone è ormai definitivamente sorpassata: servono certezze e garanzie
redazione web
l’allarme

Asamar Lazio: «A rischio le crociere a Civitavecchia»

redazione web
la conferma

«Centrali a carbone, non me la sento di ordinare lo smantellamento»

Lo ha ribadito il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin
redazione web
phase out

Iacomelli: «Subito aree per mettere a terra i progetti»

In attesa del decreto di proroga per Tvn, il presidente di Minosse invita alla concretezza: «La moratoria va sfruttata, non può essere un alibi per il territorio»
Daria Geggi
phase out

Osservatorio ambientale: territorio unito per una transizione sostenibile

redazione web
phase out

Unindustria Civitavecchia: «La proroga del carbone può accompagnare al meglio la riconversione»

Pagliari: «Contesto internazionale incerto, la produzione di emergenza è un’opportunità. Servono certezze per imprese e occupazione»
Redazione Web
MIMIT

Phase out, valutazione in corso da parte di Invitalia

Al vaglio le manifestazioni di interesse presentate per la riconversione e reindustrializzazione dell’area di Tvn
redazione web
