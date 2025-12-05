Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Vai
Social
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Rubriche
Il Diario
Succede anche questo
Enogastronomia
Lettere
Editoriali
Opinioni
Meteo
venerdì, 5.12.2025
Amministrazione
Politica
Cronaca
Porto
Sport
Agenda
Necrologi
Farmacie
Cinema
Speciali
Speciale Medicina
Verdecalcio
Elezioni
Notizie dalle Aziende
Comune Informa
Abbonamenti
Allumiere
Area Braccianese
Cerveteri
Civitavecchia
Fiumicino
Italia e Mondo
Ladispoli
Montalto di Castro
Ostia
Pontina
Regione
Roma
Santa Marinella
Tarquinia
Tolfa
Tuscia
Viterbo
Altro
Top News
Cultura e Spettacoli
Economia e Lavoro
Energia e Ambiente
Salute
Sanità
Scuola e Università
Società
Fotogallery
Video
Social
Vai
Home page
>
Altro
>
Energia e Ambiente
>
Cambia lo skyline si dem...
Video
Energia e Ambiente
Cambia lo skyline si demolisce la ciminiera del gruppo 4
phase out
Tvn, a breve la nomina del commissario di Governo
redazione web
mimit
Tvn: presentati al Mimit i 48 progetti
Attivato tavolo tecnico, con il coordinamento del Ministero, per analizzare le proposte di reindustrializzazione
redazione web
phase out
Il ministro Pichetto: «Sto pensando di rimandare la data»
La data del 31 dicembre 2025 per la chiusura delle centrali a carbone è ormai definitivamente sorpassata: servono certezze e garanzie
redazione web
l’allarme
Asamar Lazio: «A rischio le crociere a Civitavecchia»
redazione web
la conferma
«Centrali a carbone, non me la sento di ordinare lo smantellamento»
Lo ha ribadito il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin
redazione web
phase out
Iacomelli: «Subito aree per mettere a terra i progetti»
In attesa del decreto di proroga per Tvn, il presidente di Minosse invita alla concretezza: «La moratoria va sfruttata, non può essere un alibi per il territorio»
Daria Geggi
phase out
Osservatorio ambientale: territorio unito per una transizione sostenibile
redazione web
phase out
Unindustria Civitavecchia: «La proroga del carbone può accompagnare al meglio la riconversione»
Pagliari: «Contesto internazionale incerto, la produzione di emergenza è un’opportunità. Servono certezze per imprese e occupazione»
Redazione Web
MIMIT
Phase out, valutazione in corso da parte di Invitalia
Al vaglio le manifestazioni di interesse presentate per la riconversione e reindustrializzazione dell’area di Tvn
redazione web
Leggi altro