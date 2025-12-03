CIVITAVECCHIA – Notte di fuoco in pieno centro. Poco prima delle 3 infatti Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per l’incendio di due autovetture, una Citroen ed una Lancia Y, parcheggiate all'altezza del civico 60 di corso Centocelle.

Gli uomini della Bonifazi sono tempestivamente giunti sul posto avviando subito le manovre di estinzione delle fiamme. Le due vetture coinvolte sono state avvolte completamente dal fuoco. A dare ausilio alla 17A è stato necessario il supporto dell'equipaggio dell'autobotte AB17. L'ottimo lavoro dei Vigili del fuoco ha evitato che l'incendio si propagasse alle attività commerciali prospicienti e alle altre auto parcheggiate nelle immediate vicinanze. Non si è registrato nessun ferito. La dinamica dell'accaduto è al vaglio del autorità competenti. Sul posto Polizia di Stato e Carabinieri.