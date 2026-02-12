ALLUMIERE - Un furgone da lavoro capovolto sulla scarpata, la carreggiata bloccata e i soccorsi impegnati per ore: sono state scene di forte tensione quelle che si sono presentate intorno alle 12 lungo stra provinciale Braccianese Claudia (SP3a) che collega Civitavecchia ai comuni collinari, nel territorio di pertinenza del comune di Allumiere, dove un mezzo di servizio è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale.

Per cause ancora in corso di accertamento il veicolo – sul quale viaggiavano due operai – ha perso aderenza mentre stava salendo verso la collina per raggiungere un cantiere di lavoro, ribaltandosi fuori dalla carreggiata al chilometro 30 della provinciale. Il mezzo è poi rimasto rigirato sulla scarpata

Due i feriti, dipendenti di una ditta proveniente da fuori zona impegnata nel ripristino delle strade dopo gli scavi di Italgas, che sono rimasti coinvolti nell’impatto.

Ad intervenire i Carabinieri di Allumiere e Tolfa che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I Vigili del Fuoco della caserma “Bonifazi” di Civitavecchia, sono stati impegnati nelle importanti operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del mezzo ribaltato. Sul posto anche il personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure ai feriti.

Le condizioni di uno dei due operai sono apparse fin da subito più critiche rendendo necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha provveduto al trasferimento urgente dell’uomo al pronto soccorso del policlinico “Gemelli” di Roma con probabili fratture multiple. L’altro ferito, dopo le prime cure sul posto, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Paolo” di Civitavecchia.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla viabilità: per circa due ore si sono registrati rallentamenti e blocchi della circolazione, con l’istituzione del senso unico alternato e, in alcuni momenti, la chiusura totale della strada per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo. Proficuo il lavoro delle vigilesse della polizia locale di Allumiere, che hanno gestito la viabilità; sono intervenuti anche i volontari della Protezione Civile di Allumiere, nonchè una squadra della Sala Operativa di Città Metropolitana, i cui uomini sono stati impegnati nella pulizia della carreggiata. È stato inoltre necessario l’intervento del carro attrezzi per la rimozione del furgone.

Una mattinata che si è trasformata in un incubo per i due lavoratori e che riaccende l’attenzione sulla pericolosità di alcuni tratti della SP3a, troppo spesso teatro di incidenti a causa delle pessime condizioni in cui versa, soprattutto nelle ore di maggiore traffico e in presenza di mezzi pesanti o da lavoro.