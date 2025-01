Incidente questa mattina intorno alle 7,15 a Capodimonte dove, per cause ancora in corso d’accertamento, una donna di 31 anni di Acquapendente è finita fuori strada con l’auto ed è rimasta ferita. L’incidente si è verificato lungo la Verentana all’altezza del chilometro 18. La donna è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto. Per liberarla è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli. Le condizioni della giovane sono apparse serie. Affidata alle cure del 118, è stata trasportata all’ospedale di Belcolle. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti del caso