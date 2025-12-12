Attimi di apprensione ieri mattina alla Lidl di via Carlo Cattaneo a Viterbo, dove si è diffuso un forte odore di plastica bruciata e una leggera coltre di fumo all’interno del punto vendita.

Immediata la chiamata ai vigili del fuoco, che sono intervenuti sul posto evacuando per precauzione clienti e personale, al fine di verificare la causa del fumo e mettere in sicurezza la struttura.

Fortunatamente, si è trattato di un falso allarme: nessun principio di incendio è stato riscontrato all’interno del supermercato. È possibile che il fumo provenisse da un’area esterna e sia stato convogliato all’interno attraverso impianti di aerazione o porte aperte.

Terminate le verifiche, le persone sono state fatte rientrare e l’attività è ripresa regolarmente. Nessun ferito o intossicato.

