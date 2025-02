Brutto incidente stradale in via del Lago a Montefiascone: due auto si sono scontrate frontalmente e un ragazzo è rimasto ferito gravemente.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi quando, per cause ancora in corso d’accertamento, una vettura su cui viaggiava una coppia, un uomo di 61 anni e una donna di 69, si è scontrata con un’altra condotta da un ragazzo di 25 anni.

L’impatto è stato così violento che il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che lo hanno estratto dall’abitacolo e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto da richiedere l’intervento dell’elisoccorso con il quale è stato trasportato d’urgenza in un ospedale di Roma.

Ferita, ma in maniera meno seria, anche la coppia che all’arrivo dei vigili del fuoco era già fuori dall’auto.

L’uomo e la donna sono stati trasportati in ospedale ma le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Tutte le persone coinvolte sono residenti a Montefiascone. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per la gestione della viabilità.

La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati.