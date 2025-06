«Abbiamo voluto essere qui perché rappresenta la casa di tutti gli enti locali della Tuscia, in un simbolico abbraccio tra istituzioni». Lo ha detto il colonnello Carlo Pasquali comandante provinciale della Guardia di finanza, in apertura delle celebrazioni dei 251 anni dalla Fondazione. La cerimonia si è tenuta oggi a Palazzo Gentili, sede della Provincia, alla presenza del prefetto Gennaro Capo e delle principali autorità civili, militari e religiose, di una rappresentanza di finanzieri in servizio e in congedo dell’A.n.f.i.

Nel corso del suo discorso il colonnello Pasquali ha sottolineato che «le fiamme gialle offrono il loro contributo a presidio dell’economia sana». Ha ricordato l’azione nell’ambito del Pnrr. «Soprattutto con il Pnrr - ha sottolineato Pasquali - il nostro ruolo non è solo repressivo ma anche preventivo. Saranno poi i cittadini a giudicare l’utilità e la funzionalità delle opere realizzate».

Nel ricordare che «nella nostra attività siamo esposti a tanti rischi» ha avuto parole di gratitudine per la «dedizione, competenza, abnegazione e spirito di sacrificio» dei suoi uomini . A margine della festa è stato diffuso il bilancio dell’attività tra gennaio 2024 e maggio 2025

Evasione fiscale e crediti fittizi

Sono stati scoperti oltre 9 milioni di euro in crediti d’imposta indebiti, 64 evasori totali (molti attivi nel commercio elettronico) e individuati 538 lavoratori in nero o irregolari. I denunciati per reati tributari sono stati 128, con beni per oltre 66 milioni di euro proposti per il sequestro. Sono stati eseguiti 76 interventi in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti con il sequestro di 47.170 chili di prodotti energetici e di 3 impianti di distribuzione carburanti.

I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire un centro scommesse che accettava fisicamente le giocate su eventi sportivi e su eventi simulati per oltre 1 milione di euro per conto di un bookmaker dell’Ue, non autorizzato alla raccolta fisica, che non versava le imposte dovute.

Spesa pubblica e Pnrr

Nella vigilanza sull’uso dei fondi pubblici e del Pnrr, la guardia di finanza ha eseguito 94 interventi specifici su progetti e investimenti per oltre 6,7 milioni di euro. Sono state 366 le operazioni complessive in questo ambito, con 10 persone denunciate. In media è stato effettuato più di un controllo a settimana.

Complessivamente gli interventi in materia di spesa pubblica sono stati 366, cui si aggiungono le indagini delegate dalla magistratura nazionale ed europea (Eppo) con la denuncia di 10 soggetti.

Reddito di cittadinanza e misure di inclusione

Sono stati scoperti illeciti per quasi 500mila euro, con 54 persone denunciate, grazie al lavoro congiunto con l’Inps nell’ambito dei controlli sul reddito di cittadinanza e delle misure di inclusione.

Contrasto alla criminalità

In ambito patrimoniale sono stati sequestrati beni per circa un milione di euro a persone sottoposte ad accertamenti antimafia. In materia di riciclaggio e autoriciclaggio sono stati rilevati flussi sospetti per oltre 3 milioni di euro, con 15 persone denunciate.

Operazioni sospette

In materia di reati fallimentari sono stati accertati patrimoni distratti per un valore di oltre 3,6 milioni di euro. In conseguenza della crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare, il Corpo, quale membro del Comitato di sicurezza finanziaria, ha proseguito gli accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione europea.

In applicazione della normativa antimafia, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 34 soggetti, con l’applicazione di proposte di sequestro per quasi 1 milione di euro.

Sono stati eseguiti, poi, oltre 1.400 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Droga e made in Italy

Sono stati eseguiti 46 interventi, sottoponendo a sequestro quasi cinque chili tra hashish e cocaina. Denunciate 13 persone e 39 segnalate al prefetto.

Sul versante della tutela del mercato dei beni e servizi sono stati eseguiti 55 interventi, sottoponendo a sequestro quasi 120mila prodotti industriali contraffatti, con falsa indicazione del made in Italy, non sicuri. Denunciate 14 persone e 15 per violazioni amministrative.

Sicurezza e ordine pubblico

Le fiamme gialle hanno garantito anche la sicurezza del territorio, con 2mila 104 pattuglie impegnate per quasi 13mila ore. Sono state 2mila 67 le segnalazioni al numero 117.

Al termine della cerimonia sono stati consegnati i riconoscimenti al merito per le azioni svolte in servizio mentre Anna Maria Mihalache, la giovane cantante vetrallese che ha spopolato a The Voice kids, ha intonato l’Inno di Mameli.