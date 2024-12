Disagi e allagamenti e smottamenti per l’ondata di maltempo che oggi ha investito la Tuscia. La situazione più critica ha riguardato una frana sui binari della Roma Nord tra Vignanello e Corchiano. Un treno è rimasto bloccato e i passeggeri liberati dai vigili del fuoco. La frana ha interrotto il traffico ferroviario. Al lavoro, per le operazioni di bonifica, l’Astral che ha fatto sapere che «il servizio sarà riattivato entro domani mattina e la circolazione tra Vignanello e Catalano è attualmente garantita con il servizio di autobus sostituivi». Una trentina, invece, gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Tuscia.

Particolarmente colpite dal maltempo anche le zone di Capranica e Sutri dove le abbondanti piogge hanno provocato numerosi allagamenti. Le strada presto sono diventate fiumi d’acqua. Allagamenti anche a Viterbo in superstrada, nella zona del Pilastro e nel sottopassaggio di piazza Crispi dove da poco si sono conclusi i lavori e dove ieri si è formata una cascatella d’acqua.