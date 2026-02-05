SORIANO NEL CIMINO - A seguito delle forti piogge che hanno colpito il territorio comunale nei giorni scorsi, causando cadute di massi lungo la Strada provinciale 60 “Sanguetta” — in particolare nel tratto urbano vicino al ponte ferroviario della linea Roma-Viterbo (km 0,500 circa) — l’amministrazione ha emesso un’ordinanza per l’istituzione del divieto di circolazione.

Il provvedimento, a firma del responsabile per la disciplina del traffico, entrerà in vigore dalle 8 del 9 febbraio 2026 e resterà attivo fino al termine dei lavori, previsti entro la stessa giornata, salvo imprevisti. La Provincia di Viterbo è già intervenuta per la messa in sicurezza del tratto colpito. Per garantire lo svolgimento degli interventi in condizioni di sicurezza, saranno attivate le seguenti misure: divieto di circolazione sulla provinciale 60 nel tratto interessato; transito garantito a monte (da via Boccafatta) e a valle (dalla provinciale 151 Ortana); installazione di segnaletica di sicurezza e cartelli di preavviso a cura della ditta esecutrice; sicurezza pedonale garantita durante i lavori, in conformità con la normativa vigente.

