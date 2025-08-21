SANTA MARINELLA - La manutenzione costante di tutti i fossi cittadini è sempre stata una delle prerogative dell'amministrazione comunale.

Sono stati infatti realizzati interventi nel corso degli anni su tutti i corsi d’acqua, interventi volti a sistemare e risolvere degrado e stesso rischio idraulico, sia con fondi propri che attraverso ricerca costante di finanziamenti regionali e ministeriali.

Anche il fosso che costeggia e si affaccia su via IV Novembre, come segnalato negli ultimi giorni dalla cittadinanza, sarà a breve oggetto di intervento da parte del Comune.

«Abbiamo verificato la segnalazione ricevuta e già realizzato un sopralluogo – dice il sindaco - l'intervento è nei nostri programmi. Ricordo alla cittadinanza che il Comune ha ricevuto oltre dieci milioni di euro, proprio per la messa in sicurezza del territorio idraulico, sono state realizzate opere importantissime come la vasca di laminazione appena inaugurata a Ponton del Castrato, la golena e lo stesso parco in fase di costruzione all'altezza del fosso di Castelsecco, senza citare altri interventi.

Fatto sta che dal 2018 in poi, anche in occasione dei più calamitosi temporali o piogge torrenziali, Santa Marinella non ha più registrato alcuna criticità in termini di esondazioni o allagamenti.

Torno a rinnovare ed esortare lo stesso senso di civiltà dei cittadini, i fossi non sono una discarica, per tal motivo resta severamente vietato gettare rifiuti e lasciarli abbandonati all'incuria, anche perché per la loro demolizione Santa Marinella vanta il suo ecocentro.

Al cittadino che ha inviato la segnalazione ed a quelli che faranno lo stesso, va il nostro grazie, per sensibilità ed accortezza, rinnovando loro l'impegno dell'amministrazione appena possibile un intervento manutentivo di primo approccio anche sul fosso segnalato”.

