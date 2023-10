Disagi oggi pomeriggio per il forte vento che si è abbattuto sulla Tuscia. I problemi maggiori si sono concentrati tra Viterbo e Vitorchiano dove sono caduti alcuni alberi e pali.

Una pianta, in particolare, nel tardo pomeriggio è caduta nel quartiere Murialdo a Viterbo sopra un’auto in sosta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale.

A Vetralla è stata scoperchiato il tetto della veranda di un locale vicino alla Cassia, che aveva la copertura in plastica.

In generale quello di ieri è stato un pomeriggio di super lavoro per i vigili del fuoco chiamati a intervenire per diverse segnalazioni di disagi e danni provocati dal vento.