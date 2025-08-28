CIVITAVECCHIA – Attorno al Forte Michelangelo, cuore e simbolo della città, regna ormai il degrado. Ieri mattina una cittadina, portando a spasso il cane, ha notato che quattro pesanti panchine di marmo erano state trascinate e spostate di alcuni metri: segno di nottate turbolente? Molto probabile. E non sarebbe un episodio isolato. Al calar del sole la zona diventa off limits per famiglie e turisti, ritrovo di comitive di giovanissimi, spesso anche sotto i 14 anni, che tra urla, bestemmie e bottiglie spesso rotte trasformano la zona del porto storico in terra di nessuno. I cittadini chiedono più controlli e una riqualificazione dell’area.

©RIPRODUZIONE RISERVATA