CAPRAROLA - La regione Lazio risponde di nuovo presente alle richieste dell’ente Monti Cimini. È infatti di pochi giorni fa la nota che ha comunicato all’ente la concessione di un finanziamento mirato, di 320 mila euro, per un intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e inversione dell’anossia delle acque che nello specifico interesserà una strada all’interno della caldera del lago di Vico. Opere di regimentazione, consolidamento e manutenzione della strada di Santa Lucia, così si esplicherà l’intervento, sita all’interno della riserva naturale Lago di Vico, nel comune di Caprarola.

Motivata la soddisfazione del presidente dell’ente Monti Cimini Alessandro Pontuale. «Premiata la progettualità della nostra struttura, la competenza del nostro direttore Eugenio Monaco – continua il presidente -. Un risultato che nasce dal costante e quotidiano impegno che ci vede focalizzati, non solo ma in particolar modo, su questa criticità, rischio idrogeologico e anossia delle acque, strettamente correlata alle sofferenza che i nostri habitat patiscono ormai da diversi anni». Questo finanziamento, questa opera, si andrà ad inserire in una più complessa programmazione che prevede interventi simili, già in fase di realizzazione (Progetto Lago), volti al recupero della salubrità delle acque del lago di Vico. Il tutto in sinergia con la regione Lazio, l’università, i comuni, le organizzazioni degli agricoltori, gli operatori turistici e le associazioni di Volontariato.

Conclude Pontuale: «Un altro importante tassello, per certi versi storico per entità e tipologia del finanziamento concesso al nostro Parco, che testimonia ancora una volta la sensibilità e l’attenzione per il nostro territorio che fin da subito hanno dimostrato la giunta Rocca, l’assessore Righini e i consiglieri regionali Sabatini e Zelli».

