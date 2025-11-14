FIUMICINO - Tre forti esplosioni hanno turbato la quiete di via Giovanni Magro in un’unica giornata. Un episodio nel pomeriggio di giovedì, altri due in serata, tutti provocati da bombe carta che hanno causato danni visibili a un muretto lungo la strada e attirato l’attenzione dei residenti, scesi in strada spaventati dal fragore.

Le detonazioni, ravvicinate tra loro, hanno lasciato sul terreno detriti e frammenti del muro colpito. La zona, già stretta e molto trafficata per la presenza di abitazioni e auto in sosta, è stata raggiunta poco dopo dalle pattuglie della polizia locale e delle altre forze dell’ordine, che hanno delimitato l’area per effettuare i primi rilievi.

Gli agenti hanno verificato i danni e raccolto testimonianze utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’arrivo delle auto di servizio con i lampeggianti accesi ha richiamato l’attenzione di molti residenti, ancora scossi dalle esplosioni e preoccupati per la vicinanza delle abitazioni al punto in cui i tre ordigni sono stati fatti esplodere.

Gli investigatori procederanno ora all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero offrire elementi utili per risalire agli autori. Via Magri è infatti dotata di diversi sistemi di sicurezza privati, oltre alle telecamere installate nelle vie limitrofe, e questo potrebbe favorire l’individuazione dei responsabili.

Nell’area, intanto, resta la tensione. I residenti chiedono maggiori controlli e un intervento rapido per chiarire motivazioni e autori di un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Le forze dell’ordine proseguono gli accertamenti.

