FIUMICINO – Fiumicino si conferma ai vertici della sostenibilità ambientale nel Lazio. In occasione dell’Ecoforum 2025, l’evento promosso da Legambiente e dedicato alle migliori pratiche nella gestione dei rifiuti urbani, il Comune è stato inserito tra i Comuni Ricicloni con oltre 50.000 abitanti. Un riconoscimento di peso, che arriva grazie a una percentuale di raccolta differenziata pari al 78,9%, dato che consente a Fiumicino di posizionarsi al primo posto tra i grandi comuni del Lazio.

Un risultato che fotografa un percorso di crescita costante sul fronte ambientale e che colloca il territorio tra le realtà più virtuose della regione, in un contesto spesso segnato da criticità strutturali nella gestione dei rifiuti. L’Ecoforum, da anni punto di riferimento per amministrazioni, enti e operatori del settore, premia infatti non solo le percentuali raggiunte, ma anche l’efficacia dei modelli organizzativi adottati e la capacità di coinvolgere la cittadinanza.

«Questo riconoscimento è un segnale significativo per tutto il nostro territorio – dichiara l’assessore all’Ambiente, Stefano Costa – La percentuale di raccolta differenziata raggiunta dimostra che Fiumicino sta percorrendo la strada giusta in termini di sostenibilità. Nonostante alcuni episodi di abbandono dei rifiuti in determinate aree, possiamo confidare nella civiltà e nel senso di responsabilità della maggior parte dei nostri concittadini. Continueremo a lavorare per migliorare ancora, puntando sulla sensibilizzazione, sulla riduzione dei rifiuti e su servizi sempre più innovativi». L’obiettivo, spiegano dall’amministrazione, resta quello di consolidare i risultati ottenuti e al tempo stesso intervenire sulle criticità ancora presenti, rafforzando i controlli, migliorando l’organizzazione del servizio e investendo su campagne di educazione ambientale. Un approccio che mira non solo a mantenere alte le percentuali di differenziata, ma anche a ridurre la produzione complessiva dei rifiuti e l’impatto ambientale del ciclo di gestione. Sulla stessa linea il presidente del consiglio comunale Roberto Severini, che sottolinea il valore politico e amministrativo del traguardo raggiunto: «Primi tra i grandi Comuni del Lazio per la gestione dei rifiuti. Fiumicino conferma e potenzia il proprio ruolo di leadership nella sostenibilità ambientale, promosso a pieni voti ancora una volta all’Ecoforum 2025 da Legambiente. Un successo che premia gli sforzi e le strategie dell’attuale amministrazione e di tutti i cittadini senza i quali non sarebbe stato possibile raggiungere questo traguardo».

Un riconoscimento che, al di là dei numeri, rafforza il posizionamento di Fiumicino come modello regionale nella gestione dei rifiuti e rilancia la sfida per i prossimi anni: trasformare i risultati ottenuti in un sistema sempre più efficiente, resiliente e condiviso. Perché la sostenibilità, come ormai dovrebbe essere chiaro a tutti, non è una medaglia da appendere al petto una volta l’anno, ma un lavoro quotidiano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA