FIUMICINO - Il Comune di Fiumicino informa i cittadini interessati che è stata resa pubblica la lista dei cittadini aventi diritto al beneficio carta "Dedicata a Te" 2025 , nella quale gli stessi sono identificati mediante il numero di protocollo dell’attestazione ISEE in corso di validità alla data del 12/08/2025. La carta “Dedicata a te” è una misura di sostegno economico introdotta dal Governo per aiutare le famiglie con redditi medio-bassi ad affrontare le spese quotidiane. Si tratta di una carta prepagata emessa da Poste Italiane, sulla quale viene accreditato un importo annuale destinato all’acquisto di beni di prima necessità come alimenti, carburante o abbonamenti ai trasporti pubblici.

La carta viene assegnata automaticamente dall’INPS, in collaborazione con i Comuni, ai nuclei familiari con un ISEE fino a 15.000 euro, senza necessità di presentare domanda. I beneficiari ricevono una comunicazione ufficiale con le istruzioni per il ritiro e l’attivazione della carta presso gli uffici postali.

L’obiettivo è sostenere concretamente i cittadini più in difficoltà in un periodo di aumento dei prezzi e del costo della vita.