FIUMICINO - Dopo l’incendio che ha coinvolto il cantiere navale a Isola Sacra, non sono tardate le proteste dei residenti che - come riportato da Solo vela net - accusano i cantieri di essere all’origine dei numerosi incendi che colpiscono l’area.
I titolari dei cantieri, dal canto loro, sottolineano come molte delle strutture siano sotto sequestro e a loro affidate, come nel caso del cantiere Maris, in attesa di una regolarizzazione da parte della Regione Lazio che tarda ad arrivare.
Sull’origine degli incendi non ci sono certezze, ma il loro alto numero desta più di una perplessità.
