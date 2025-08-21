MONTALTO - Un assessore ancora da rimpiazzare e un consigliere d’opposizione ancora da sostituire. Forza Italia Montalto di Castro torna ad incalzare la giunta Socciarelli e a chiedere a gran voce la nomina dell’assessore ai Lavori pubblici.

«A due anni dalle dimissioni dell'assessore ai Lavori pubblici la giunta di Montalto di Castro resta incompleta - dicono gli azzurri - sollecitiamo la nomina dell’assessore mancante». «Era il 17 agosto 2023 e a due anni dalle dimissioni dell'assessore ai Lavori Pubblici, Patrimonio e Igiene Urbana, Francesco Corniglia - ricordano gli esponenti di Forza Italia - il Comune di Montalto di Castro continua ad operare con una giunta incompleta. Nonostante il tempo trascorso, il successore non è ancora stato nominato. Questa situazione, politicamente grave, solleva preoccupazioni sulla rappresentatività dei cittadini. La mancanza di un assessore, tra l’altro anche con deleghe così importanti, si riflette nella gestione quotidiana, come evidenziato ad esempio dai vari appalti per il verde, la segnaletica e la manutenzione ordinaria delle strade, che procedono con affidamenti "spot" anziché con contratti pluriennali che garantirebbero sicuramente un servizio migliore e continuativo, dando anche stabilità agli eventuali operatori coinvolti».

«La mancata nomina, e lo diciamo con spirito costruttivo, alimenta anche incertezze e, a parere di molti, evidenzia una mancanza di coesione nella maggioranza - aggiungono da Forza Italia - A ciò si aggiunge la recente assenza di un consigliere di minoranza in seguito alle dimissioni di Angelo Di Giorgio, il cui seggio non è ancora stato riassegnato. Sicuramente un’altra lacuna che sta mettendo a dura prova il lavoro del consiglio comunale. In conclusione, riteniamo che l'amministrazione debba superare al più presto questa impasse e nominare l’assessore mancante. I cittadini di Montalto e Pescia meritano un governo locale pienamente operativo per affrontare le sfide attuali e future».

