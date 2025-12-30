TARQUINIA - Musica, balli e gusto protagonisti nei primi giorni dell’anno a Tarquinia.

Festa di Capodanno in piazza Cavour

A Tarquinia si accende la festa nella notte di San Silvestro. In occasione dei festeggiamenti per il Capodanno, l’amministrazione comunale ha organizzato in piazza Cavour musica a partire dalle ore 22 con DJ set Frnz_music by HIT. Un appuntamento per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto all’anno nuovo.

Etruria musica Festival winter edition

Il 2, 3 e 4 gennaio 2026, alle 18, nella sala consiliare del palazzo comunale si terrà la nuova edizione invernale dell'Etruria Musica Festival. Ad aprire la manifestazione, il 2 gennaio, sarà il Francesco Pierotti Quintet, composto da Francesco Pierotti (contrabbasso), Francesco Zampini (chitarra), Giovanni Benvenuti (sax tenore), Cosimo Boni (tromba) e Bernardo Guerra (batteria), per una serata dedicata al jazz contemporaneo e al dialogo musicale tra i suoi interpreti. Il 3 gennaio, il palco sarà affidato a Jacopo Mai, protagonista di un recital pianistico che metterà in risalto tecnica, sensibilità interpretativa e finezza espressiva. La rassegna si concluderà, il 4 gennaio, con l’Ensemble Puck, formato da Stefano Caponi (pianoforte), Angelo Colone (chitarra), Stefano Corato (contrabbasso), Leonardo D’Angelo (batteria) ed Emanuele Elisei (sassofono), e impegnato nell’esecuzione della celebre “Picnic Suite” di Claude Bolling, opera brillante e ricca di suggestioni che unisce jazz e musica colta. I concerti sono a ingresso gratuito.

Bencini in concerto a piazza Cavour

Un appuntamento musicale da non perdere, pensato per vivere un pomeriggio di musica e atmosfera nel cuore di Tarquinia, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro loco Tarquinia è previsto per sabato 3 gennaio 2026, dalle 18: piazza Cavour ospiterà il concerto live gratuito di Vincenzo Bencini, artista dalla lunga esperienza musicale e protagonista di numerose esibizioni in tutta Italia.

Parata di Natale

Rimandata per il maltempo, domenica 4 gennaio 2026, si terrà nelle vie del centro storico la Parata di Natale. Partenza, alle 17, da piazza Giacomo Metteotti.

Tarquinia Deliziosa

Domenica 4 gennaio 2026, alle 16, all'ex Monte di Pietà, si andrà alla scoperta di un goloso classico al cioccolato nel laboratorio tenuto dalla chef Sara Torresi. Per iscriversi occorre chiamare lo 0766 849282. I posti sono limitati.

