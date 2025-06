Sulla linea Orte – Attigliano - Viterbo da domani, 1° luglio, al 31 agosto è prevista un’interruzione della circolazione ferroviaria per lavori di potenziamento tecnologico, finalizzati ad innalzare gli standard di qualità ed affidabilità dell’infrastruttura con l'installazione del sistema Ertms.

Durante lo svolgimento dei lavori, tutti i treni del Regionale – brand di Trenitalia (gruppo FS) - circolanti nella linea saranno cancellati. Previste corse con bus accessibili con regolare biglietto ferroviario.

I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, monopattini elettrici e non è ammesso il trasporto di animali, ad eccezione dei cani guida. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma bus e le variazioni d’orario dei treni.