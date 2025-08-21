CIVITAVECCHIA – Ferragosto alquanto movimentato per gli agenti del commissariato di Polizia di viale della Vittoria, impegnati in una serie di interventi.

La giornata era iniziata con una lite tra due vicini di casa, incrociatisi a viale Garibaldi. Forse vecchi rancori hanno acceso gli animi, tanto da rendere necessario l’intervento delle volanti. Una prima volta gli agenti hanno riportato la calma, ma poche ore dopo i contendenti si sono nuovamente affrontati: uno avrebbe addirittura minacciato l’altro con una bottiglia. Secondo richiamo, nuova mediazione. Non è bastato: una terza lite ha richiesto ancora l’arrivo della Polizia che, solo dopo un lungo lavoro di convincimento, è riuscita a riportare entrambi alla ragione evitando conseguenze peggiori.

Poco dopo la mezzanotte, in piazza Verdi, una pattuglia ha notato un giovane con cuffie sulle orecchie. Alla vista degli agenti, il ragazzo – un civitavecchiese classe 2000 – ha iniziato a schernirli con frasi offensive. Fermato per un controllo, ha mantenuto un atteggiamento provocatorio, costringendo i poliziotti a condurlo in commissariato. Qui è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo d’arma, poiché trovato in possesso di un coltellino.

Infine, a Borgata Aurelia, un uomo ha scoperto che la propria auto era stata forzata e che erano sparite le chiavi di casa. Temendo il peggio, ha chiesto a un vicino di controllare. Quest’ultimo, salendo le scale, ha incrociato tre ragazzi in bermuda che si allontanavano in fretta. Sul posto è intervenuta anche la Polizia, che però non è riuscita a intercettarli. Nel frattempo l’abitazione era stata svaligiata. Un Ferragosto, insomma, di lavoro serrato per le volanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA