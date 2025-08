ALLUMIERE - Allumiere si prepara a un nuovo, imperdibile appuntamento con la cultura. Giovedì 7 agosto, alle ore 18, nel cortile del Palazzo Camerale si terrà l’aperitivo letterario che segnerà un momento chiave della 7^ edizione del Premio “Femminile, Plurale”: l’annuncio ufficiale delle tre opere finaliste. Non è solo un premio, “Femminile, Plurale”, ma uno spazio di attivismo culturale, un laboratorio permanente in cui si incontrano scrittura, impegno civile, lettura consapevole e pensiero critico. Un progetto che, nato nel 2018 da una visione lungimirante dell’allora assessora alla Cultura Brunella Franceschini, è oggi un faro nel panorama letterario italiano e ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui quello di “Buona Pratica” dalla Regione Lazio e di “Iniziativa di Promozione e Valorizzazione del Territorio Regionale”. Sette anni di passione e determinazione, 75 libri selezionati, decine di autrici coinvolte, centinaia di lettori e lettrici attivi, una comunità che cresce ogni anno. Alla guida, l’APS “Femminile, plurale” e un gruppo straordinario di giovani volontarie – e un volontario – che con creatività e competenza hanno dato vita a un progetto divenuto simbolo di cultura diffusa e contagiosa. Il segreto del successo? Una formula vincente: opere di autrici emergenti – mai autofinanziate, garanzia di qualità – lette da una giuria popolare attenta e appassionata, e poi valutate da una giuria tecnica composta da esperte di altissimo livello. Cinque le opere semifinaliste: “Intimo siberiano” di Carla Muschio (Manni); “La parola femminista. Una storia personale e politica” di Vanessa Roghi (Mondadori); “La Contesa su Picasso. Fernanda Wittgens e Palma Bucarelli” di Rachele Ferrario (La Tartaruga); “Sorelle spaiate” di Lucia Esposito (Giunti); “Tina Anselmi. La ragazza della Repubblica” di Chiarastella Campanelli (Graphofeel). Giovedì si scoprirà chi entrerà nella terna finale, in attesa della serata conclusiva del 29 agosto, che vedrà ancora una volta sul palco Brunella Franceschini – oggi presidente dell’associazione – in veste di conduttrice. "Siamo molto orgogliose di questo percorso – dichiarano le organizzatrici – il nostro Premio è sempre più noto, amato e riconosciuto come strumento di promozione di cultura, lettura e gentilezza. “Femminile, Plurale” è uno dei concorsi letterari più importanti a livello nazionale". Chi ama i libri, chi ama pensare, chi crede che la cultura possa davvero cambiare le cose, non può mancare a questo appuntamento di giovedì 7 agosto: un aperitivo tra parole, vino e bellezza. Il viaggio verso la finale è appena cominciato.

