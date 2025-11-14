S. MARINELLA - La biblioteca invita la cittadinanza alle presentazioni di libri e dei film che si svolgeranno nel mese di novembre. Il 21 novembre alle 17 Federica Fulgenzi presenterà “Santa Severa tra le righe della stampa, un racconto attraverso le cronache” con introduzione di Giovanna Caratelli. Il 25 novembre alle 17, Stefania Aleph Barzini proporrà il volume “La mia casa è un'isola. La vita e la musica di Rosa Balistreri”. Introduce il delegato al castello Paola Fratarcangeli, presidente della Consulta delle Donne, intervista Silvia Mauro, giornalista de LA7. Contemporaneamente si potrà ammirare la mostra di opere degli artisti locali a cura di PerlArte. Il 28 novembre alle 18 per il Cineclub verrà proiettato il film “Il conformista” alla Casina Trincia. Infine il 29 novembre alle 11 ci sarà l’evento letture per bambini da zero a sei anni “Nati per Leggere” a cura dei volontari NPL. “E’ un piacere constatare – dice il sindaco - che i programmi dei nostri due poli culturali cittadini, museo e biblioteca, siano sempre seguiti con partecipazione”.

