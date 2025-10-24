TARQUINIA - La Regione Lazio ha approvato con propria determinazione l’avviso pubblico “Giovani idee” destinato ad associazioni giovanili singole o riunite in associazione temporanea di scopo (Ats). Lo rifersice il circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia che illustra i termini del bando. Con una dotazione finanziaria di 1.069.000,00 euro, l’avviso intende offrire un sostegno economico e tecnico alle iniziative dei giovani al fine di realizzare progetti coerenti e coordinati, favorire e sostenere idee e iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide individuate come prioritarie per le comunità, garantire l’integrazione, promuovere la creazione di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica. Il progetto presentato, come specificato nel bando, dovrà richiamare uno dei seguenti ambiti di intervento: valorizzazione del territorio e turismo; transizione verde, agricoltura e tutela dell’ambiente; inclusione sociale, coesione, integrazione, parità e pari opportunità, cittadinanza attiva; qualità della vita, sport, salute e benessere psicofisico. Il contributo massimo concedibile per beneficiario e per progetto è pari a 25mila euro, è a fondo perduto e può coprire fino al 100% del totale delle spese ammesse. L’istanza per la concessione del contributo deve pervenire, pena l’esclusione, mediante l’utilizzo dell’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dall’amministrazione regionale entro e non oltre le ore 18 del 22 dicembre. «L’amministrazione Rocca e i nostri consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli sono sempre molto attenti alle necessità del territorio - afferma Federico Ricci per Fratelli d’Italia Tarquinia - La Regione Lazio offre in questo modo alle Associazioni giovanili, che hanno come obiettivo quello di creare e sviluppare un prodotto o un servizio innovativo, l’opportunità di vedere concretizzate le loro idee, offrire la possibilità alle nuove generazioni di diventare protagoniste dello sviluppo della propria comunità e del proprio territorio».

