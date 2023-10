Gianluca Salcini, imprenditore 54enne di origini viterbesi, è stato arrestato dalla guardia di finanza del comando provinciale di Forlì per evasione fiscale bancarotta fraudolenta.

L’uomo si trova agli arresti domiciliari. L ’imprenditore è accusato di associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante l 'utilizzo di fatture false, nonché in concorso, con gli amministratori delle società fallite, per fatti di bancarotta fraudolenta.

Secondo le indagini svolte dal gruppo della guardia di finanza di Forlì, Gianluca Salcini, amministratore di fatto e di diritto di numerose aziende del settore dei servizi e della logistica, sarebbe stato promotore di un sodalizio criminale che, grazie ad una posizione di preminenza economica e contrattuale, al fine di evadere le imposte, si avvaleva di fatture per operazioni inesistenti emesse da numerose aziende di trasporto e di servizi compiacenti, per ammontare complessivo di circa 33 milioni di euro.