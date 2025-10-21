LADISPOLI – «Quando nel 2022 Fabio Paparella fu eletto consigliere comunale, annunciò pubblicamente che a metà mandato avrebbe lasciato il posto a Martina Paoli, arrivata a pari merito per numero di voti nella nostra lista». Promessa mantenuta: giovedì scorso Paparella ha rassegnato le dimissioni e salutato l’aula con un discorso intenso e sincero.

«Le sue parole e il suo gesto raccontano ciò che per noi significa servizio, coerenza e impegno collettivo – ci tiene a precisare Ladispoli Attiva - in un tempo in cui la politica spesso si misura con la convenienza, Fabio ha scelto la coerenza. Le sue dimissioni non segnano una fine, ma una continuità nel cambiamento: perché Ladispoli Attiva è, e resta, un progetto condiviso, fatto di persone che si alternano, si sostengono e crescono insieme».