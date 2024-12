Nei giorni scorsi, i finanzieri della Compagnia di Tarquinia hanno dato eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, Matteo Ferrante, nei confronti della titolare di una ditta di Montalto di Castro operante nel settore della cura del paesaggio per aver sottratto all’Erario nel 2022 imposte per un ammontare complessivo di oltre 71 mila euro. In particolare, il provvedimento ablativo è stato disposto all’esito di un mirato controllo fiscale eseguito dalle fiamme gialle di Tarquinia, che hanno accertato un’evasione fiscale dovuta all’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del soggetto economico oggetto di attività ispettiva. Alla luce delle risultanze emerse, la Procura della Repubblica di Civitavecchia ha richiesto ed ottenuto il provvedimento cautelare reale per un valore pari all’importo indebitamente sottratto alle casse dello Stato e costituente il profitto del reato tributario. In fase di esecuzione del citato provvedimento, sono state poste sotto sequestro, le disponibilità finanziarie nonché l’autoveicolo di cui risulta proprietaria. La misura restrittiva reale si inserisce nel quadro di una più ampia e mirata azione di contrasto all’evasione fiscale condotta dalla guardia di finanza.