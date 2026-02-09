CORCHIANO - h«Ci stringiamo oggi in un caloroso abbraccio attorno a Ernesto Di Giuseppe che taglia il traguardo del secolo di vita, circondato dall’affetto dei suoi familiari e dei suoi amici». Così il gruppo consiliare “Corchiano Bene Comune” celebra «questo evento straordinario con stima e ammirazione». «Un secolo di vita non è solo un numero - si legge nella nota - ma un tesoro inestimabile di esperienze, fatiche e gioie. Ernesto è stato testimone della storia e pilastro per la sua famiglia, attraversando il tempo con la forza di chi non si arrende mai. Al nostro caro concittadino e alla sua attenta famiglia vanno i nostri più sentiti auguri e le più vive congratulazioni». «Ernesto Di Giuseppe è un esempio che ha saputo, insieme a tanti della sua generazione , costruire il presente con il sacrificio e la dedizione. Questa segna un momento di orgoglio per Corchiano, che vede in Ernesto un valido esempio di custode di valori e tradizioni», conclude la nota del gruppo consiliare “Corchiano Bene Comune”.

