LADISPOLI – Atteso da decenni, il palazzetto dello sport di via Sironi vede la luce. Sarà il secondo della città e verrà inaugurato – salvo impedimenti – entro la prossima primavera. Gli operai hanno accelerato e la base e la copertura già si vedono nel cortile dell’istituto scolastico dell’Alberghiero. È una notizia importantissima per centinaia e centinaia di studenti che finalmente avranno una palestra per poter praticare educazione fisica ma anche per gli sportivi del territorio che potranno allenarsi nel pomeriggio e disputare le rispettive gare. Eppure il cantiere ha vissuto momenti difficili. La fine dei lavori, nel primo progetto fallito successivamente per questioni burocratiche, doveva avvenire a giugno del 2013. Era estate, c’erano altre amministrazioni e molti degli attuali studenti facevano ancora le elementari. Questo impianto è diventato, nel tempo, una sorta di romanzo a puntate: inaugurazioni, annunci, ripartenze, sit-in di protesta e bandi annullati improvvisamente. Poi Città Metropolitana di Roma Capitale ha rifinanziato l’opera con circa 2 milioni di euro mettendo tutto a tacere. In questa sede si svolgeranno gli allenamenti non solo dei giovani del plesso ma anche delle associazioni, nonché le gare ufficiali previste nei campionati di basket, volley e altre discipline. Il secondo palasport di Ladispoli sarà omologato, almeno in una prima fase, per competizioni fino alla categoria di Serie C, prevedendo quindi anche un nuovo blocco spogliatoi, l’infermeria, i servizi igienici, il magazzino e un collegamento funzionale coperto largo oltre un metro che permetterà a studenti e giocatori di raggiungere il campo. Ladispoli avrà anche un terzo palazzetto sportivo perché il Consiglio dei Ministri, nell’ambito del bando “Sport e Periferie 2025”, ha concesso un contributo economico di due milioni e mezzo. Altro passo in avanti: la costruzione di una pista di atletica leggera lunga 200 metri.

