LADISPOLI – Ancora disservizi idrici per la popolazione. Il Comune ha informato la cittadinanza che il gestore del servizio idrico Acea Ato 2 ha comunicato che, a causa di un guasto alla condotta, si possono verificare mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione nella zona Monteroni e nelle aree limitrofe. E’ stato predisposto lo stazionamento di un’autobotte in via dell’Acquedotto Statua all’angolo via dei Monteroni.

Acea Ato2 si è già attivata per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. I residenti sono esasperati per i continui problemi che si verificano praticamente ogni mese.