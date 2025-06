CIVITAVECCHIA – Un disagio dietro l’altro, con la situazione che non accenna a migliorare. Anzi, tutt’altro. Continuano gli sbalzi di corrente e le interruzioni di energia elettrica che, da almeno una settimana, si stanno verificando in molte zone della città.

Sul sito di Enel Distribuzione, da questa mattina poco dopo le 9, sono almeno una dozzina i punti indicati sulla mappa disalimentati, con centinaia di famiglie alle prese con i problemi piuttosto seri, soprattutto nella zona attorno al parco della Resistenza: c’è chi, al momento, si trova anche senza acqua proprio a causa della mancanza della corrente.

Poco fa un autoarticolato, non senza difficoltà, si è portato in via Mameli per poter intervenire su una centralina presente all’inizio della via. All’interno un gruppo elettrogeno che dovrebbe, almeno per il momento, riuscire a tamponare la situazione, in attesa di risolvere definitivamente il guasto.

Finora nessuna comunicazione ufficiale da parte di Enel, nè dal Comune, con le segnalazioni che, ogni giorno e ad ogni ora, arrivano dai diversi quartieri.