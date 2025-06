Conobbi Lelio Petronilli oltre trent’anni fa, ai tempi di Verdecalcio, la storica trasmissione dedicata al calcio giovanile locale. Di lui conservo l’immagine di un uomo sempre sorridente, capace di insegnare ai ragazzi non solo come stare in campo, ma anche come affrontare la vita.

È stato un vero esempio per generazioni di giovani calciatori: prima come giocatore, poi come allenatore nel mondo dei dilettanti e del settore giovanile. Un punto di riferimento anche fuori dal campo, per la sua umanità, il suo equilibrio, la sua discrezione.

Un esempio positivo anche per il profondo attaccamento alla famiglia. Padre del notissimo cantante civitavecchiese Max Petronilli – apprezzato anche a livello internazionale – Lelio sorrideva con orgoglio quando, da piccolo, tutti chiedevano a Max se fosse “il figlio del mister Petronilli”. E negli ultimi anni, divertito e fiero, raccontava come ora fossero in tanti, tra i più giovani, a chiedere a lui se fosse “il papà di Max Petronilli”.

Oggi Lelio ci ha lasciati, dopo una lunga malattia affrontata con la forza e la dignità di sempre. Alla sua famiglia, alla moglie, ai figli, a Max, ai nipoti, alla sorella, va il mio pensiero e quello di tutti noi, con le nostre più sincere e sentite condoglianze.

Ciao Lelio, Mister per sempre.