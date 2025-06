CIVITAVECCHIA – Un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica, all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Prefettura di Roma mette in discussione la correttezza amministrativa dell’iter che ha portato all’approvazione del Psse – Piano di sviluppo strategico ed economico – da parte del Consiglio comunale di Civitavecchia lo scorso maggio. A firmarlo è Silvio Dionisi, tecnico civitavecchiese, che solleva dubbi circa un possibile conflitto di interessi da parte del sindaco Marco Piendibene. Secondo quanto si legge nell’esposto, il primo cittadino risulterebbe proprietario, insieme alla sorella, di due particelle catastali e di un immobile adibito a deposito (probabilmente a sua volta non in regola con le norme urbanistiche) inseriti all’interno del perimetro del Psse. Si tratta di una superficie totale di oltre 28.000 metri quadrati suddivisa tra 72 proprietari, oltre a un immobile . Una quota apparentemente marginale, (circa il 3% delle quote di proprietà tra Piendibene e la sorella) ma che secondo Dionisi assume un peso specifico rilevante se si considera la finalità e la natura del piano.

Il Psse, infatti, come si legge nello stesso documento comunale, rappresenta “uno strumento attuativo degli indirizzi dell’amministrazione, orientato al superamento del gap in infrastrutture pubbliche, alla vivibilità urbana e all’attrattività del sistema economico locale”. In questo contesto, Dionisi sottolinea come la presenza della particella in un'area potenzialmente soggetta a futura trasformazione urbanistica (da agricola a industriale) possa accrescerne sensibilmente il valore economico. “Il cambiamento di destinazione d’uso – si legge – da zona agricola a industriale determina una significativa variazione del valore delle aree di cui all’ambito 2, che passano da 2/3 euro al metro quadro ad un prezzo che oscilla tra i 60 e i 100 euro al metro quadro”. Un cambio di destinazione che, pur non sancito automaticamente dal Psse, è da questo favorito, con successivi strumenti di pianificazione coerenti con gli indirizzi contenuti nel piano approvato.

Dionisi contesta inoltre che queste proprietà non risultano nella dichiarazione patrimoniale pubblicata dal sindaco, come previsto dalla normativa sulla trasparenza per gli amministratori pubblici, “né sono segnalate nel corso dell’istruttoria e dei lavori preliminari e propedeutici alla citata deliberazione, né tantomeno comunicate in fase di discussione e successiva approvazione della delibera”. La domanda che pone il firmatario dell’esposto è diretta: “Può un sindaco partecipare alla discussione e approvare un piano che coinvolge beni a lui riconducibili, senza dichiararlo, né astenersi?”.

Insomma, secondo Dionisi, anche in assenza di un obbligo di astensione formale (dato che il Psse non è una variante urbanistica), sarebbe stato almeno auspicabile un gesto di cautela istituzionale, visto che il piano ha comunque una forte valenza strategica di indirizzo ed attuativa: abbandonare momentaneamente l’aula al momento del voto, evitando così anche solo il sospetto di un interesse personale, diretto o indiretto. Un esposto quindi che pone degli interrogativi: possibile che il sindaco non sapesse di possedere quella particella? Se lo sapeva, perché non ha preso le distanze dalla votazione? Domande che ora passano al vaglio degli organi competenti, a cui è stato inviato l’esposto. «Il Psse - come spiegato dal Sindaco, interpellato in proposito - è un documento di indirizzo generale. Ogni situazione che andrà a modificare la natura di eventuali terreni si valuterà in seguit. C’è una differenza sostanziale tra gli atti» ha concluso Piendibene, dicendosi tranquillo.

