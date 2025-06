CIVITAVECCHIA – Tragedia questo pomeriggio, poco dopo le 17, alla stazione ferroviaria. Un uomo è stato investito da un treno merci diretto a Firenze Castello, in transito sul binario 2 all’altezza dei due binari tronchi. Le cause dell’accaduto sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer e i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia. Attivate le procedure previste in questi casi, compresi i rilievi dell’Autorità Giudiziaria, con conseguente sospensione della circolazione ferroviaria.

Inevitabili i disagi per i viaggiatori: centinaia di persone, tra cui molti turisti e crocieristi, sono rimaste bloccate in stazione, così come tanti residenti di rientro dal mare. Ritardi, variazioni e cancellazioni hanno interessato numerosi convogli. In corso le indagini per risalire all’identità dell’uomo.

