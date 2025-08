ALLUMIERE - Allumiere si prepara ad accogliere un evento attesissimo, capace di unire grazia, tecnica e passione: stasera alle ore 21.15, in piazza della Repubblica, andrà in scena “Emozioni in Movimento – la tecnica e l’anima”, spettacolo del Centro Artistico Balletto, sotto la direzione artistica della ballerina, coreografa e direttrice professoressa Marilena Ravaioli. Non un semplice saggio, ma la celebrazione della danza come linguaggio universale capace di esprimere emozioni profonde, coltivare disciplina, stimolare bellezza. Lo spettacolo rappresenta il culmine del percorso formativo dell’anno accademico 2024/2025 e coinvolgerà sul palco le allieve e gli allievi di tutte le età, pronti a mostrare i frutti di mesi di lavoro, studio e passione. Il Centro Artistico Balletto, già protagonista di importanti eventi sul territorio – come al Teatro Claudio di Tolfa – è diventato un punto di riferimento per la formazione artistica e coreutica locale. Merito di una guida esperta e visionaria come quella di Marilena Ravaioli, che da anni trasmette ai suoi allievi non solo la tecnica, ma l’amore per la danza come espressione dell’anima. Le coreografie della serata spazieranno dal repertorio classico alle suggestioni contemporanee, includendo anche elementi di sperimentazione scenica come la danza aerea, divenuta negli anni una delle cifre distintive del Centro. Ogni dettaglio è curato con dedizione: dai costumi alla musica, dalle luci alla scenografia, fino al coordinamento dietro le quinte dove il contributo delle famiglie – in particolare delle mamme – è fondamentale. Non mancheranno sorprese, momenti corali e performance capaci di emozionare e coinvolgere il pubblico, che da anni segue con affetto e partecipazione i saggi del Centro Artistico Balletto. L’appuntamento è dunque per stasera alle 21.15 in piazza della Repubblica ad Allumiere. Uno spettacolo da non perdere, dove la danza si fa voce, movimento e poesia, perché quando il corpo danza è l’anima a raccontare.

