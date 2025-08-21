ALLUMIERE – Un gesto di solidarietà che unisce memoria, impegno civile e aiuto concreto. L’ANPI di Allumiere ha devoluto 500 euro a Emergency grazie ai fondi raccolti con l’iniziativa “Pastasciutta Antifascista” 2025, evento che ha rinnovato il ricordo della famiglia Cervi e i valori della Resistenza. Emergency con una lettera ha ringraziato l’Anpi di Allumiere. Emergency, fondata da Gino Strada, opera in Afghanistan, Palestina, Iraq, Sudan, Sierra Leone e nel Mediterraneo con la nave Life Support, promuovendo pace, diritti e solidarietà e ad Allumiere in tanti hanno voluto partecipare all’evento della “Pastasciutta Antifascista” sostenendo questa importante organizzazione. “Grazie a chi ha partecipato e collaborato alla riuscita della manifestazione – scrive Catia Galimberti, presidente dell’ANPI – abbiamo potuto sostenere un’associazione che da anni è in prima linea per offrire cure gratuite e di qualità alle vittime di guerre, mine antiuomo e povertà. La nostra donazione è solo una goccia di umanità nel mare della disumanità delle guerre, ma quella goccia c’è, ed è anche il nostro modo per rinnovare un impegno collettivo alla memoria, alla Resistenza e alla difesa dei diritti umani”.

