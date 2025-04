«Risultati importanti, aumentate le preferenze in tutti i comparti». Così il segretario generale della Uil di Viterbo Giancarlo Turchetti in merito alle elezioni delle Rsu, le rappresentanze sindacali unitarie. «Il mio più sincero apprezzamento e ringraziamento - dice Turchetti - a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, che con passione, competenza e determinazione si sono candidati per il nostro sindacato. Ovunque, pubblica amministrazione, enti locali, sanità, università e scuola, mettendo a disposizione anche il proprio tempo libero e portando avanti, a testa alta, le battaglie che la nostra organizzazione da più tempo conduce, a partire dal recupero del potere d’acquisto dei salari. La nostra organizzazione - prosegue Turchetti - ha aumentato le preferenze in tutti i comparti, ottenendo risultati importanti, nonostante non abbia sottoscritto il contratto di lavoro della sanità, insieme ad altre sigle sindacali, e della scuola, in tal caso da sola. Ciò significa - sottolinea Turchetti - che le lavoratrici e i lavoratori hanno capito che siamo determinati a portare avanti le battaglie, assieme alle Rsu, anche da soli. Voglio infine ringraziare tutti i candidati e tutte le categorie della Uil coinvolte nelle elezioni delle Rsu - conclude Turchetti - per i risultati ottenuti, l’aumento delle preferenze in tutti i comparti, l’entusiasmo, la serietà e il tempo che hanno dedicato a questa campagna e augurare a tutti buon lavoro per le nostre prossime battaglie».