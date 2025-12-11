MONTALTO - Il 13 e 14 dicembre, a partire dalle ore 11, in via Aurelia Tarquinia a Montalto di Castro si terrà una vera e propria celebrazione dell'eccellenza agricola e paesaggistica del territorio. Sarà un weekend interamente dedicato al racconto di una terra, attraverso la degustazione offerta dai produttori locali.

L’evento è organizzato da Fondazione Vulci e si svolge con il patrocinio del Comune di Montalto di Castro, con la collaborazione di Tcm, Turismo e Commercio Montalto, e il contributo di Regione Lazio e Arsial. L'iniziativa si propone di essere un'occasione unica per riscoprire e valorizzare l'identità culturale in cui la storia si intreccia con il sapore autentico delle sue produzioni.

Gli ospiti avranno la possibilità di incontrare direttamente i produttori locali e di partecipare a degustazioni guidate che metteranno in luce la ricchezza e la varietà dell'offerta enogastronomica della zona, dai vini all'olio, dai prodotti della terra alle specialità artigianali.

©RIPRODUZIONE RISERVATA