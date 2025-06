E’ morta Alba radiosa, la cavalla soccorsa un mese fa a Orte, trovata a terra riversa e abbandonata. A darne notizia l’associazione Horse Angels, che ne ha seguito il recupero sin dal giorno del salvataggio. “Oggi, 2 giugno 2025, a un mese esatto dal suo prelievo a Orte - scrive l’associazione - annunciamo con dolore la scomparsa della cavalla Alba Radiosa. Ieri qualcuno aveva notato che, per la prima volta, non mangiava con il solito vigore. Oggi si è messa terra nel suo box in sofferenza. Il suo corpo e il suo spirito, già segnati da una desmite degenerativa avanzata e dalla piroplasmosi, hanno infine ceduto. Abbiamo chiamato con urgenza una veterinaria, già difficile da reperire in un giorno festivo, che ha riscontrato un'insufficienza renale acuta, probabilmente aggravata dallo stato infettivo e dalle prime alte temperature della stagione. Nonostante la reidratazione, Alba non si è più rialzata spontaneamente”. La cavalla è stata abbattuta.

“Non abbiamo ritenuto etico procedere con accanimento terapeutico - spiega Horse Angels -. Alba era a terra, stanca, affranta e ha fatto capire che eravamo al capolinea”.

A salvare la cavalla era stato l’animalista Enrico Rizzi, intervenuto dopo una segnalazione. Lo stesso che lunedì nel corso di una diretta social ha ringraziato : “le due signore che non si sono voltate dall’altra parte quando l’hanno trovata stesa per terra, segnalando le condizioni in cui versava la cavalla. Il mio ringraziamento va alle persone come loro che cercano di fare quello che è nelle loro possibilità e che si rivolgono alle forze dell’ordine. Ringrazio le persone che si sono attivate subito e il centro ippico che l’ha accolta”.