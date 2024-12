E’ stata sottoposta a un intervento chirurgico e ora è in coma farmacologico la bambina di 11 anni investita venerdì pomeriggio a Vignanello.

La ragazzina è ricoverata al policlinico Gemelli e resta in prognosi riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via dei Castagni, in una zona periferica.

Stando a una sommaria ricostruzione dell’incidente pare che la bambina sia scesa dall’auto della madre mentre sopraggiungeva un’altra vettura e la giovane alla guida, forse a causa del sole, non abbia visto la bambina che stava attraversando la strada.

L’auto che l’ha investita non viaggiava a velocità elevata ma l’impatto è stato comunque violento e l’ha sbalzata a terra.

La bambina ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico.

Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.