È allarme eroina nella Tuscia dopo due morti sospette avvenute in tre giorni. Si tratta di un uomo di 40 anni viterbese e di un 50enne residente nella provincia. Il sospetto degli investigatori è che si tratti di due morti da overdose di eroina. Le circostanze in cui sono morti farebbero ipotizzare che il decesso sia dovuto all’assuzione di droga, forse tagliata male.

Le indagini del caso sono coordinate dalla Procura di Viterbo che vuole fare luce su una possibile correlazione tra i due decessi, e una eventuale consumo di droga alterata e quindi potenzialmente letale.

Per i due decessi è stata disposta l’autopsia. È lo stesso procuratore capo, Paolo Auriemma e far sapere, in una nota diffusa dalla Procura, che: “si ritiene di assoluto interesse, a tutela dell’intera collettività, rendere pubblica la notizia che l’ufficio sta svolgendo attività di indagine in relazione alla diffusione di sostanze stupefacenti nella provincia di Viterbo, che potrebbero risultare dannose e forse anche “letali” per la salute degli assuntori”.