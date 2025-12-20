C’è preoccupazione a Bassano Romano dove due notti fa sono andate a fuoco due auto. Il fatto è avvenuto in via Roma intorno alle 5 di venerdì. Le due auto erano parcheggiate a poca distanza l’una dall’altra. Nel rogo sono state danneggiate anche le facciate degli edifici vicini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale, i vigili del fuoco e il personale sanitario. L’incendio seguirebbe di qualche giorno un altro episodio preoccupante quando è stata ritrovata la testa di animale, presumibilmente di maiale. Non si sa se i due episodi siano collegati o meno e neanche la loro natura: se si tratti dell’azione di un mitomane o se sia un avvertimento. Non si sa neanche se l’auto in cui è stata ritrovata la testa dell’animale sia una delle due andate a fuoco.

Nel frattempo sono in corso le indagini. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi.