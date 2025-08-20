Si era trasferita ad Arrone, in provincia di Terni, solo un paio di anni fa, Enza Delli Gatti la 71enne originaria di Avellino, il cui cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato sepolto lunedì pomeriggio dai carabinieri di Terni.

Per quindici anni la donna aveva abitato ad Acquapendente dove si era trasferita, dopo che la famiglia aveva acquistato la casa nel Ternano, per gestire un allevamento di ovini. Sono diverse le persone del borgo che ancora la ricordano. Poi due anni fa il ritorno nella casa di famiglia nel Ternano dove vivevano ancora una figlia e suo marito.

Enza Delli Gatti, vedova da tempo, aveva cinque figli e numerosi nipoti sparsi in varie regioni d’Italia. Ma nonostante questa famiglia numerosa nessuno in questi mesi ne ha denunciato la scomparsa.

A far ritrovare il cadavere, nel terreno adiacente l’abitazione familiare, in località I Carocci, è stata la figlia, che nel frattempo è tornata a vivere nell’Avellinese, pare dopo un litigio con il marito.

Le ultime notizie della donna risalirebbero all’agosto dello scorso anno, quando a seguito di un malore, era stata condotta dai familiari al pronto soccorso di Terni per accertamenti medici.

La procura ternana, che indaga per occultamento di cadavere, ha iscritto nel registro degli indagati il genero della donna, G.C. di 56 anni.

Domani sarà eseguita l’autopsia per accertare le cause della morte e stabilire a quando risale il decesso. Non è escluso, infatti, che possa risalire addirittura all’anno scorso.

Al vaglio degli investigatori anche la pensione della 71enne che, senza la denuncia di scomparsa, è stata erogata regolarmente. Non si sa se e chi eventualmente ne abbia beneficiato.