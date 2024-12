Una donna di 58 anni è ricoverata in gravi condizioni al Gemelli di Roma dopo essere precipitata ieri mattina da una finestra della sua abitazione, posta al secondo piano di un edificio.

Il fatto è avvenuto ieri mattina intorno alle 7 nella frazione Mosse a Montefiascone. Soccorsa dai sanitari del 118, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. E’ stata quindi trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli dove è attualmente ricoverata. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Montefiascone insieme a una pattuglia dell’aliquota radiomobile della compagnia.

I carabinieri hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. In particolare le indagini sono in corso per determinare se si sia trattato di un tragico incidente o se il fatto debba essere attribuito ad altre circostanze.