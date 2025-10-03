Verrà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Alessandra Petronio, la 36enne morta dopo l’arrivo all’ospedale di Belcolle per un’emorragia. Per il fatto la procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. L’esame servirà a chiarire le cause del decesso e verificare l’operato dei soccorsi. A ricostruire l’accaduto è l’avvocatessa Orietta Celeste, legale della famiglia della donna.

«La giovane - dice l’avvocato - si è recata in ospedale in seguito a una emorragia, accompagnata da un familiare, il quale è rimasto ad attendete notizie. Si è saputo solo dopo che la giovane era deceduta in seguito a un arresto cardiaco, ricoverata presso il reparto di terapia intensiva. Il decesso della donna, madre di un bambino, ha lasciato distrutta la famiglia». Il legale precisa che «la giovane donna è rimasta in ospedale dalle 5 del sabato mattina fino alle 12 del giorno successivo .Da parte mia - conclude l’avvocato Celeste - mi stringo al dolore dei familiari».