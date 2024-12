Troppi rattoppi, buche e brecciolino sulla strada Doganella, la polizia stradale intima alle ditte che eseguono i lavori di ripristinare il manto stradale. Nell’ambito della costante vigilanza delle arterie stradali della provincia, operato dalla polizia di Stato soprattutto durante il periodo estivo contraddistinto da un incremento della circolazione veicolare, negli ultimi giorni infatti la polizia stradale di Viterbo ha effettuato specifici controlli e sopralluoghi lungo la strada provinciale 4 “Dogana” che collega i comuni di Tuscania e Montalto di Castro. Come noto, da tempo l’itinerario in questione è interessato da consistenti lavori di interramento dei cavi dell’alta tensione serventi i vicini impianti fotovoltaici. Durante la loro attività di verifica i poliziotti hanno intimato ai responsabili dei cantieri e dell’ente proprietario della strada il ripristino del fondo stradale che risultava gravemente compromesso. La situazione provocava potenziali pericoli per gli utenti che si spostano lungo l’arteria, in special modo durante il fine settimana quando vengono sospesi i lavori e rimossi i cantieri. In quei giorni la strada, particolarmente trafficata dai villeggianti e dai giovani che si recano nelle località balneari e nei locali di divertimento, è percorribile a velocità più elevata e, di conseguenza, più pericolosa, soprattutto per chi transita sui veicoli a due ruote. Immediata è stata la risposta da parte degli addetti ai lavori che hanno provveduto al ripristino delle condizioni di sicurezza per la circolazione con un importante quanto repentino lavoro di ricarico dell’asfalto sull’itinerario.